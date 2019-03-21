Що буде, якщо Тимошенко виграє президентські вибори

Юлія Тимошенко

Єдиний плюс війни полягає в тому, що вона вчить розбиратися в людях

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Когда говорят, что России нужна договороспособная Украина и там ждут смены власти на более податливую - это не так. России не нужна никакая Украина - ни договороспособная, ни недоговороспособная. России нужно, чтобы Украины не было.

Более того, такого государства, как суверенная независимая Украина, в мировоззрении Кремля не существует уже сейчас. Его и никогда не существовало. Вообще. В принципе. В понимании Кремля, Украина - это не равноправный сосед, партнер, сотрудник. В понимании Кремля, Украина - это мешок с песком. Которым Московия по периметру обкладывает свой бруствер от проклятого НАТО.

Когда говорят, что Россия воюет не с Украиной, а с Америкой - я полностью согласен с этим высказыванием. Все бывшие республики бывшего СССР в миростроении Москвы - не субъектны. С их точки зрения это подбрюшья, подвзошья, поджопья самой великой и самой прекрасной страны, призванные служить только одной цели - быть буферной зоной между вражинами и Метрополией.

И сейчас проклятая НАТА у них этот мешок пытается украсть. И перетянуть в свой окоп. А они всего лишь хотят его вернуть и положить обратно. Это же наше! Вы у нас отобрали! И они искренне не понимают, в чем их обвиняет весь остальной мир.

Еще раз - Украина для них не братья, даже не младшие, не соседи и уж тем более не равноправные партнеры.

Украина для них - мешок с песком.

А с мешками не договариваются.

И чем быстрее мы это поймем, тем больше у неё шансов на сохранение.

Полгода назад я начал говорить, что в этой каденции выбор Украины будет состоять из трех человек. Порошенко, Тимошенко, Зеленский. Тогда меня смешали с дерьмом чуть более, чем полностью. Объявив в продажности, лизоблюдстве, приближении к власти, порохоботстве, вскрытой консерве и пр. и пр. и пр.

Сейчас этот расклад настолько всем очевиден, что…

Ваш дед Ванга, в общем.

Ну, если, конечно, не произойдет чего-то непредвиденного и место в тройке лидеров не займет новый кандидат. Тогда поговорим о новом раскладе. Пока же - так. Порошенко, Тимошенко, Зеленский.

Перебить этот лидерский триумвират ни по медийному, ни по денежному ресурсу не может пока никто. У Гриценко не хватит бабок, у Бойко не хватит советских бабок, у Ляшко не хватит бабушек в платочках и с вилами.

Погорим об этих троих.

Начнем с Юлии Владимировны.

Основные предвыборные тезисы Тимошенко - газовый геноцид, тарифный геноцид, снижение цены газа вдвое. Сейчас эта тема с плакатов ушла, но если штаб Юлии Владимировны думает, что избиратель её забыл - он сильно ошибается. «Гарантирую, что снижу цену на газ вдвое» - это единственное, что интересует её электорат. Все остальные «Новые курсы» в голове даже не осталось. И это именно то, за что он пойдет голосовать. И это именно то, что он будет ждать. И что будет предъявлять потом. В итоге Юлия Владимировна окажется перед двумя вариантами.

Дальше все предельно просто.

Если Юлия Владимировна прикладывает максимальные усилия по давлению на остальные ветви власти и таки продавливает это свое обещание, МВФ говорит - ребята, вы что, с глузду съехали? Мы вам даем деньги на реформы, ровно на то, чтобы вы построили рыночную экономику, а вы что делаете? Возрождаете дотационный совок? Не, так дело не пойдет.

И следующий транш откладывается на неопределенное время.

Экономика еще не построена, внешние вливания Украине нужны, как воздух. К кому Юлия Владимировна пойдет за деньгами?

Давайте подумаем.

Давайте вспомним, где, в какой стране, сидит мужик, который всего пять лет назад давал Украине пятнадцать миллиардов - взамен на какую-то малость - всего лишь за отказ от евроассоцииации.

Газ в Украине будет тогда вообще бесплатный. Спору нет.

Только у меня вопрос - зачем тогда тринадцать тысяч жизней положили-то? Зачем вообще было затевать всю эту кашу?

Я уж молчу про первые плакаты, которые уже как-то подзабылись и ушли в тень. Помните, какая изначально была риторика? Мы за мир, давайте договариваться с Россией.

Я знаю только два варианта окончания войны. Первый - победа. Второй - поражение.

Никакого третьего варианта не существует.

Юлия Владимировна победу не предлагает.

Выберите меня, я договорюсь с Путиным, а за это сделаю вам дешевый газ.

Я в принципе не могу этого понять.

Те, кто готовы за это голосовать - скажите, а как вы семьям павших в глаза смотреть будете? Вы уже подумали, что вы им скажете? Твой муж погиб, но извини - дешевый газ мне важнее?

Что вы скажете беженцам? Крымским татарам?

Пять лет войны, тысячи погибших, два миллиона беженцев - чтобы что?

Чтобы вернутся все к тому-же - дешевый газ и доллар по восемь?

Зачем тогда столько людей свои жизни отдали?

Вы понимаете, что это - предательство?

Вариант второй. Более вероятный. Юлии Владимировне не удается продавить снижение цены на газ - потому что это вообще не в компетенции полномочий Президента (почему я, гражданин страны-агрессора, это знаю, а для огромного количества граждан Украины это темный лес?) или она вообще просто забивает на свои предвыборные обещания. Что дальше?

А тоже все предельно просто.

Всё то недовольство «тарифным геноцидом» проклятых барыг, которое же Юлия Владимировна сама и раскручивает ВЫПЛЕСКИВАЕТСЯ ПРОТИВ НЕЁ.

Вещи совершенно очевидные. Я не понимаю, как этого можно не понимать.

Виктору Федоровичу понадобилось три года, чтобы народ попер на улицы с вилами в руках.

Я верю в Юлий Владимировну. Она, безусловно, талантливее. Я думаю, ей понадобится года полтора.

Умные люди, которые депутатам по их запросам делают аналитические прогнозы, называют примерно эту же цифру - два года. Но в главном воспитанный прапорщиками старшина и умные люди аналитики-политологи в своих прогнозах сходятся - полтора-два года после избрания Юлии Владимировны, и Украине гарантирован третий Майдан.

Но никакого Третьего Майдана уже не будет. Украина, по-моему, так и не поняла, НАСКОЛЬКО кардинально изменилась ситуация, даже по сравнению с две тысячи четырнадцатым. Вы думаете, что Россия сунулась, получила по рогам - и на этом всё? Мы побелили, давайте теперь грызться друг с другом?

Нет. Мы еще не победили. Более того - еще и войны-то по-настоящему не было. Я вообще боюсь, что то, что было, войдет в учебники истории одним абзацем, как «незначительные пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов».

Россия затаилась. Россия ждет.

Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие – национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Страна – жертва агрессии при руководстве и поддержке извне сама убивает себя. В ходе внутреннего вооружённого конфликта уничтожается людской потенциал государства, разрушается экономика, теряется политическая самостоятельность. У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой – чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15–20 лет назад.

Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.

Если кто забыл.

Если вы думаете, что идеальным вариантом для России был бы договороспособный Президент, который начнет с ней переговоры, урегулирование и встречу где-то посередине - то это тоже не так. Это был бы хороший вариант - но не идеальный.

Идеальным вариантом будет президент, способный устроить хаос в стране.

И лучше Юлии Владимировны тут мало кого можно найти.

Пожалуй, единственный плюс войны заключается в том, что она учит разбираться в людях. Ты видишь ядро человека сразу, моментально, и моментально понимаешь, какое оно.

Ядро Юлии Владимировны - безумная, неуемная, фанатическая, паралогическая жажда власти.

И, получив эту власть, она будет делать всё для её удержания.

Первое, чем жаждущий власти популист займется, получив эту власть - станет уничтожать государственные и общественные институты. Вольно ли, невольно, не важно. Это закон развития. Везде так. Посмотрите на Трампа.

Но если, например, Зеленский, как обычный популист с очень, скажем так, ограниченными аналитическими способностями, будет делать это невольно, как побочный продукт, то Юлия Владимировна, как и человек, и политик более умный, станет делать это сознательно. Интриги, договорняки, подковерная борьба, сжирание неугодных, пропихивание на ключевые должности своих - все, что угодно, лишь бы максимально укрепить эту власть и оставаться у неё как можно дольше.

И когда я слышу, что сейчас уже не то время, и никакому «Беркуту» уже не позволят избивать людей - собственно, это именно то, чего я и боюсь.

Страна привыкла к крови. Страна привыкла к войне. В стране сотни тысяч людей, прошедших фронт. Научившихся убивать. Научившихся стрелять. Имеющих оружие.

В стране есть армия, прошедшая войну, научившаяся стрелять, и - главное - преодолевшая этот рубеж - открывать огонь по гражданам своей страны. По тем, у кого в кармане лежит такой же паспорт, как и у тебя. Вспомните, как тяжело в две тысячи четырнадцатом давался этот дискусс - это же тоже наши, тоже граждане Украины!

И насколько его не существует теперь.

В стране недовольство властью, принимающее крайние формы. В стране нетерпимость. В стране «кровавые барыги», «бизнес на войне», «геноцид», «зубожиння», потеря ориентиров в головах и озлобление, которое неизбежно - НЕИЗБЕЖНО - будет перенесено на новую власть.

Посеявший ветер…

Полагаете, не найдется одного, кто выстрелит первым? Вот я уже не уверен.

А дальше - всё. Никакого мирного Майдана уже не будет. Сразу кровавая каша. Сразу гражданская война.

Армия, воюющая во внешней войне, внутри страны тоже начинает стрелять намного легче, чем в мирное время.

А когда начнется - уже через полчаса будет не важно - кто, за кого, зачем, ради каких целей… Все это будет забыто моментально. Первая кровь, первая смерть - всё, напряжение выплеснуто на волю, и дальше уже пойдет, как по накатанной.

Мне кажется, Украина совершенно не понимает, на каком волоске она сейчас висит.

В какую точку бифуркации сейчас входит.

Вы думаете, бред параноика? Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооружённых сил Украины, министра обороны, председателя Совбеза. Представляет на согласование глав Генпрокуратуры и СБУ, осуществляет контроль за её деятельностью, назначает заместителей главы СБУ. Согласовывает руководство областных и местных администраций. Последнее, пожалуй, может быть даже самое важное.

Добавьте сюда лояльного министра внутренних дел - и вы можете представить, какой хаос может создать даже один человек в государственной системе управления.

Плюс экономика, плюс клановость, плюс схематоз, плюс передел сфер влияния, плюс все те противоречия, которые накопились и так и не разрешились сейчас, плюс очень вероятное ухудшение экономики, плюс ставшее более жестким общество, получившее прививку озлобления от войны - и вот вам основа взрывного коктейля готова.

А теперь добавьте сюда ВСЕЬ РЕСУРС И ВСЕ СРЕДСТВА АГРЕССОРА, КОТОРЫЕ БУДУТ БРОШЕНЫ НА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ.

Я вчера писал про закрытую конференцию по кибербезопасности для спецслужб США. Где доклатчик Клинт Уотсс, бывший агент ФБР, рассказывал, как Россия создала беспрецедентную систему по раскачиванию ситуации, которую сейчас изучают и берут на вооружение другие страны. И как вся эта система направлена сейчас на Украину. Почитайте, если пропустили.

Когда Россия выпрыгивает из штанов, до пены на губах поддерживая Тимошенко или Зеленского - они делают ставку не на их договороспособность. Они делают ставку на их способность создавать хаос.

Внутренние волнения или даже очередная революция в воюющей стране - да лучшего подарка для агрессора вообще просто нельзя представить!

Что дальше? Ну… Несколько вариантов. Я вот, например, мало сомневаюсь, что Юлия Владимировна ради сохранения власти сделает то, на что у Виктора Федоровича так и не хватило толщины кишки - запросит братскую военную помощь у братской России. И Россия с радостью откликнется на просьбу дружественного народа. Как откликалась всегда в истории. Не раз. И не два.

Или, например, Путин на очередной встрече в каком-нибудь очередном минском формате даст понять - ну, видишь, Ангела. Я же тебя предупреждал. Я же говорил. Страна 404. Недогосударство. Они не способны построить работающую систему. Вечная революция. Вечная драка. Я ж говорил, что нас там нет. Мы им и не нужны. Они все сами способны разрушить. А теперь - хотите, я избавлю вас от этих проблем? Зачем вам эти новые потоки с миллионами беженцев? Зачем эта головная боль? Зачем вам это новое напряжение внутри теперь своих уже стран? У вас своих проблем вагон. Евросоюз трещит. Брекзит. Опять же - поставки газа под угрозой. «Северного потока» еще нет, а вот ГТС Украины может пострадать в результате войны. И всё, транзита больше не будет. Кстати, вот как раз вчера там был какой-то взрыв… А я избавлю вас от всего этого. Вы только закройте глаза. Только не лезьте. Только дайте мне самому решить проблему.

Ну зачем вам посылать своих солдат умирать здесь? А у меня их много. Они готовы решать задачи.

И - российские миротворцы. Уже с согласия Запада. Или даже под его эгидой.

Шествия нацдружин для демонстрации силы, попытки подкупа и вбросы про попытки подкупа, информационная война МВД с СБУ, в ходе которой срываются спецоперации, штурмующие полицейские участки С14 и «Ложись, бандера!» в ответ, нападения на активистов, почти не контролируемые Одесская и Херсонская области, в которых ситуация вообще развивается ровно так, как описывал Борис Герман на суде, пророссийские партии, прорывы евробляхеров через границы, бурштын, распил леса, контрабанда - все это УЖЕ признаки хаоса.

Подумайте над этим.

Посмотрите на Херсон. Люби мои. Гарантирую - при избрании Юлии Владимировны так будет по всей стране. Превращение всей Украины в неработающую систему, в хаос, котором - как она думает - будет и управлять проще, а, главное, проще выстраивать свои схему - и есть цель политиков такого плана. Еще так и не построенного государства - снова уже не будет. А будут мутняки. Размывание правил игры. Информационный шум. Замыливание. Вранье. И хаос в головах. А в телевизоре будет Шарий. Который с утра до вечера рассказывает, каким плохим был предыдущий режим барыги. И Медведчук с Путины в обнимку.

Но управлять хаосом не получалось еще ни у кого в истории. Никогда. Ни у кого.

Все это всегда заканчивалось одним: «Астанавитесь».

А дальше - Владимир Владимирович, как действующий глава Украины, прошу вас…

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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