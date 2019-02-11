Тимошенко на Львівщині розказала, якими мають бути принципи культурної політики



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Не оминула увагою Тимошенко і церковні питання

«Нам потрібно дуже інтенсивно інтегруватися в глобальний простір і давати всі можливості, щоб наші творчі еліти знайомили із здобутками України весь світ», - зазначила Тимошенко

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що надалі українська влада не допустить фінансування культурної сфери за залишковим принципом. На її розвиток закладатиметься не менше 8 мільярдів гривень на рік.

Про це Тимошенко сказала на зустрічі з медиками та працівниками санаторіїв Трускавця, Моршина та Східниці.

«Нам потрібно дуже інтенсивно інтегруватися в глобальний простір і давати всі можливості, щоб наші творчі еліти знайомили із здобутками України весь світ», - зазначила Тимошенко, яку цитує прес-служба політсили.

Лідер «Батьківщини» запевнила, що будуть започатковані спеціальні програми з відновлення замків України та старовинних церков, зокрема дерев’яних.

За її словами, держава допомагатиме перекладу творів вітчизняних письменників іноземними мовами. Видаватимуться твори класиків: Івана Франка, Лесі Українки, Ліни Костенко, які вже підготовлені до друку, але на них багато років не вистачає грошей.

Тимошенко також наголосила на необхідності ухвалити закон про меценатство, який залучив би до розвитку культури не лише державні, а й приватні кошти.

Не оминула увагою Тимошенко і церковні питання. «Нам потрібно продовжити шлях об’єднання. Нам потрібна Єдина Українська Помісна Церква. І ще нам потрібна наша українська патріархія: і в греко-католицькій, і в православній конфесії. Ми – українці маємо право мати свої патріархати. І це той напрямок, який ми разом із конфесіями продовжуватимемо», - підкреслила політик.