Тимошенко скаржиться, що вже третій день не може запустити процедуру імпічменту



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Юлія Тимошенко вважає, що Верховна Рада не реєструє цей документ тому, що намагається закрити цю справу

Постанову про імпічмент вже підписали фракція «Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка, «Відродження», незалежні депутати та частина єврооптимістів, - Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада блокує ухвалення постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування корупції голови держави в оборонній галузі. Про це вона сказала з парламентської трибуни, йдеться на партійному сайті.

«Третю добу Рада не може ухвалити рішення по створення ТСК, як першого кроку до початку процедури імпічменту. Парламент є спільником президента та його корумпованого оточення», – сказала лідер «Батьківщини».

Тимошенко зазначила, що відповідну постанову вже підписали фракція «Самопоміч» у повному складі, Радикальна партія Олега Ляшка, «Відродження», незалежні депутати та частина єврооптимістів.

«Верховна Рада не реєструє цей документ, що свідчить про намагання замовчати цю справу», - переконана Тимошенко.

«Це вирок сьогоднішньому керівництву ВР. Даються злочинні команди секретаріату не реєструвати проект, скасувати підписні листи на підтримку імпічменту президента. Це говорить про те, що організоване злочинне угруповання ширше, ніж ми собі уявляємо. Поглинуто майже всі гілки влади, включаючи частину силових структур», – сказала кандидат у президенти.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.