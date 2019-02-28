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    Антикорупційний прокурор Холодницький відмовився відкривати справу проти Тимошенко

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    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький - Антикорупційний прокурор Холодницький відмовився відкривати справу проти Тимошенко
    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький
    Фото: Главком

    Раніше Центр протидії корупції звернувся до Луценка з вимогою порушити кримінальне провадження щодо Тимошенко

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовилась відкривати кримінальну справу щодо народної депутатки та кандидатки в президенти Юлії Тимошенко. Про це стало відомо із відповіді Генеральної прокуратури на запит Центру протидії корупції.

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    Раніше Центр протидії корупції (ЦПК) звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою порушити кримінальне провадження за фактами можливого незаконного збагачення Юлії Тимошенко.

    Юристи ЦПК виявили дані, що свідчать про приховані витрати Тимошенко на послуги американських лобістів.

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    Відповідно до вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, генеральний прокурор протягом доби мав внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), а вже потім визначити підслідність за НАБУ.

    Однак генпрокурор, всупереч закону, просто перекинув заяву ЦПК на свого заступника Назара Холодницького, який своєю чергою зробив те ж саме і не вніс дані про злочин у ЄРДР.

    27 лютого Конституційний суд опублікував рішення, яким скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Тепер притягнути Юлію Тимошенко до відповідальності буде неможливо.

    Це вже не вперше юристи ЦПК намагаються добитися відкриття кримінального провадження щодо виявлених фактів можливого порушення закону Юлією Тимошенко.

    Наприкінці 2018 громадська організація уже зверталася до САП та НАБУ з відповідними копіями документів. Антикорупційні органи мали протягом 24 годин внести відомості до ЄРДР відомості та розпочати розслідування, однак цього не зробили. Це стало причиною звернення організації до суду.

    Однак Солом’янський районний суд Києва відмовився брати на себе відповідальність і виконувати вимоги закону. Судді не захотіли зобов’язати антикорупційні органи відкрити справу проти Тимошенко.

    Крім того активісти зверталися до НАЗК щодо порушення Юлією Тимошенко антикорупційного законодавства, яке забороняє отримувати чиновникам коштовні подарунки. Втім у НАЗК відписалися, що порушень немає, навіть не надсилаючи міжнародний запит до США.

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