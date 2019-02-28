Тимошенко зареєструвала законопроект про повернення відповідальності за незаконне збагачення чиновників



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Рішення Конституційного суду означає, що всі кримінальні провадження в частині, що стосується незаконного збагачення - будуть закриті, - Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зареєструвала проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, що повертають відповідальність за незаконне збагачення чиновників (№10103). Про це йдеться на партійному сайті.

Як зазначила Тимошенко, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 ККУ, декриміналізувавши таким чином відповідальність за незаконне набуття статків посадовими особами.

Політик вважає, що це фактично відкриває чиновникам можливості для зловживань та вчинення кримінальних корупційних правопорушень.

Окрім того, за інформацією НАБУ, оприлюдненою у ЗМІ, «детективи розслідують факти незаконного збагачення на суму понад півмільярда гривень в межах 65 кримінальних проваджень, а серед підозрюваних осіб — судді, прокурори, народні депутати, колишні та чинні керівники органів державної влади».

«Тож рішення Конституційного суду означає, що всі кримінальні провадження в частині, що стосується незаконного збагачення цих осіб, будуть закриті. Так само як і справи, які вже слухаються в суді. Це фактично відкриває посадовцям можливості для зловживань та вчинення кримінальних корупційних правопорушень», – переконана автор документу Тимошенко.

Ухвалення проекту закону має виправити ситуацію: доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 та встановити кримінальну відповідальність посадової особи за набуття у власність активів у незаконний спосіб.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко вніс у Раду новий законопроект про незаконне збагачення. У законопроекті, що передбачає невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, враховані усі зауваження суду.