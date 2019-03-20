Тимошенко відкрила ІТ-форум «Україна – цифрова країна»



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Юлія Тимошенко планує на форумі підписати з представниками ІТ-галузі Меморандум про співпрацю

Тимошенко запропонувала створити національну платформу для супроводження інноваційного розвитку і зробити ставку на розвиток освіти та науки

Кандидат на посаду президента Юлія Тимошенко сьогодні проводить відкриту дискусію з представниками ІТ-галузі на форумі «Україна – цифрова країна», що відкрився у Києві. Про це йдеться на сайті партії «Батьківщина».

Під час відкритті форуму Тимошенко запропонувала створити національну платформу для супроводження інноваційного розвитку і зробити ставку на розвиток освіти та науки.

«Ми залишаємося в XXІ столітті достатньо застарілою сировинною економікою, що не може конкурувати з іншими країнами світу на повну потужність. І це абсолютно нелогічний наслідок потенціалу, який ми маємо як народ. У міжнародному рейтингу математичних олімпіад ми посідаємо четверте місце у світі. Ми входимо до вісімки країн найпотужнших програмістів – це чималий потенціал. Але ми працюємо на аутсорсингу. Тобто ми можемо для когось якісно виконати дуже складну роботу, але нам за це заплатять скромні гроші, а потім нашими математичними напрацюваннями скористаються, аби отримати мільярдні прибутки», – наголосила Тимошенко.

За словами політика, це також певною мірою сировинна участь в глобальному розподілі праці. «І якщо ми далі так будемо себе позиціонувати, ми ніколи не піднімемося на рівень, якого заслуговуємо», - вважає кандидат в президенти.

Зазначається, що на заході зареєстровано понад 400 учасників.

«Серед них – керівники ІТ-асоціацій, сучасних освітніх платформ та успішних стартапів. Зокрема, Блокчейн асоціації України, Асоціації підприємств інформаційних технологій України, Асоціації закупівельників України, Асоціації національних розробників програмного забезпечення, Всеукраїнської асоціації інформаційної безпеки та інформаційних технологій, Української ради бізнесу та інших», - йдеться у повідомленні.

За наслідком форуму планується підписання Меморандуму про співпрацю між представниками ІТ-галузі та кандидатом на пост президента України.