Нардеп БПП звинуватив Тимошенко у неповерненні в Україну грошей Лазаренка



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Нардеп від БПП Артур Герасимов розповів, чому гроші Лазаренка досі не в Україні

Герасимов різко висловився на адресу Юлії Тимошенко

Голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що юристи Юлії Тимошенко «зробили все, щоб в Україну не були повернені вкрадені Лазаренком гроші».

Про це він повідомив журналістам в кулуарах Верховної Ради.

«Я думаю, багато з вас вже читали заяви Юлії Володимирівни Тимошенко стосовно того, що нібито з оточення Лазаренка намагаються знайти якийсь компромат проти неї. Хотів би сказати, що немає жодних потреб витягувати з Лазаренка якийсь компромат на Тимошенко, бо левова частина корупційних коштів, які заарештовані і заморожені американським правосуддям, – це або хабарі, які платила Тимошенко Лазаренку, або результати спільної корупційної бізнес-діяльності Юлії Володимирівни та Павла Івановича», – сказав голова фракції.

Герасимов додав, що наприклад, 86 мільйонів доларів США було отримано від компанії «Сомалі Інтерпрайзес», якою на той час володіла Тимошенко разом зі своїм чоловіком. «А це вже більше ніж третина всіх заарештованих американськими правоохоронцями коштів», – додав він.

Він нагадав, що українська правоохоронна система робила все для того, щоб вкрадені Лазаренком гроші повернулися в Україну і були використані на потребу української армії, пенсіонерам та малозабезпеченим.

«Але протягом останніх місяців, юристи і лобісти Юлії Тимошенко зробили все для того, щоб зірвати мирову угоду Лазаренка з американським правосуддям і затримати і відтермінувати повернення цих мільйонів доларів в Україну», – наголосив Герасимов.