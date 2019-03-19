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    Політика

    У другий тур виборів виходять Тимошенко і Зеленський, - соціологія

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    Наразі&nbsp;Петро Порошенко посідає третє місце з результатом 13,9% - У другий тур виборів виходять Тимошенко і Зеленський, - соціологія
    Наразі Петро Порошенко посідає третє місце з результатом 13,9%

    За Володимира Зеленського готові проголосувати 21,5% українців, а за Юлію Тимошенко - 15,1%

    У другий тур президентських виборів виходять Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко. Чинний голова держави - на третьому місці. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою «Соціопрогноз».  

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    Так, за Володимира Зеленського готові проголосувати 21,5% українців (26,5% серед тих, хто визначився і голосуватиме). Юлію Тимошенко обирають 15,1% (18,6% серед тих, хто визначився і голосуватиме).

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    Петро Порошенко посідає третє місце з результатом 13,9% (17.1%).

    Умовну позначку - 10% перетинає ще тільки один кандидат - Юрій Бойко, який має 11,2% (13,8 серед тих, хто визначився і прийде на вибори).

    Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою «Соціопрогноз» за підтримки Київського прес-клубу.

    Опитування проведено з 8 по 16 березня 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим).

    Всього опитано 2016 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

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