У другий тур виборів виходять Тимошенко і Зеленський, - соціологія



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Наразі Петро Порошенко посідає третє місце з результатом 13,9%

За Володимира Зеленського готові проголосувати 21,5% українців, а за Юлію Тимошенко - 15,1%

У другий тур президентських виборів виходять Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко. Чинний голова держави - на третьому місці. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою «Соціопрогноз».

Так, за Володимира Зеленського готові проголосувати 21,5% українців (26,5% серед тих, хто визначився і голосуватиме). Юлію Тимошенко обирають 15,1% (18,6% серед тих, хто визначився і голосуватиме).

Петро Порошенко посідає третє місце з результатом 13,9% (17.1%).

Умовну позначку - 10% перетинає ще тільки один кандидат - Юрій Бойко, який має 11,2% (13,8 серед тих, хто визначився і прийде на вибори).

Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою «Соціопрогноз» за підтримки Київського прес-клубу.

Опитування проведено з 8 по 16 березня 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим).

Всього опитано 2016 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента. Статистична похибка не перевищує 2,2%.