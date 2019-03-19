Тимошенко на виборах має вісім технічних кандидатів, - нардеп Саврасов



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Сергій Тарута, котрий нещодавно заявив про підтримку Юлії Тимошенко, - не єдиний дружній до лідера «Батьківщини» кандидат Фото: УНІАН

За даними нардепа від БПП Максима Саврасова, довірена особа Юлії Тимошенко в Чернівецькій області закликала через неї вирішувати питання технічних кандидатів

На президентський виборах Юлія Тимошенко має вісім технічних кандидатів. Про це повідомив голова секретаріату партії БПП «Солідарність», народний депутат України Максим Саврасов у Facebook.

За його даними, довірена особа кандидата у президенти Юлії Тимошенко у Чернівецькій області Н аталія Коцур звернулася до членів ОВК №201 через неї вирішувати всі питання, які виникатимуть з представниками технічних кандидатів.

«Більше того, цю інформацію внесли в протокол засідання», - зазначив Максим Саврасов.

Отже, у списку значаться Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Юрій Кармазін, Юрій Дерев'янко, Микола Габер, Андрій Новак (у документі помилково вказано ініціали кандидата Новака - С. Я.), Сергій Носенко, Олександр Соловйов.

Зазначається, що ці вісім кандидатів разом заплатили 20 млн гривень завдатку.

Нагадаємо, 16 березня кандидат на пост президента України від партії «Основа» Сергій Тарута ухвалив рішення підтримати на виборах 31 березня лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. У суботу в Києві політики підписали Меморандум про взаємодією.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергові виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.