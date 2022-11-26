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Тимошенко засвітилася у Відні разом із зятем (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Тимошенко засвітилася у Відні разом із зятем (фото, відео)
Артур Чечоткін (на фото зліва) одружений із Євгенією Тимошенко 
скріншот із відео

Українські політики та бізнесмени з родинами – часті гості в Європі 

Нещодавно у столиці Австрії Відні журналісти помітили лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко та її зятя Артура Чечоткіна. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Української правди» під назвою «Батальйон Відень».

Тимошенко засвітилася у Відні разом із зятем (фото, відео) фото 1

За інформацією ЗМІ, донька Тимошенко Євгенія з родиною наразі мешкає в Дубаї. 

Нагадаємо, донька Юлії Тимошенко вдруге Євгенія вийшла заміж 2014 року за бізнесмена Артура Чечоткіна (займається нерухомістю). У 2016 році у пари народилася донька Єва, у 2019 році вони стали батьками хлопчика, якого назвали Давид, а у кінці 2020 року на світ з'явився їхній третій нащадок – Адам.

Крім того, у Відні вже три роки мешкає також український мільярдер Олег Бахматюк, чиї активи зосереджені в аграрній групі «Укрлендфармінг». Тим часом в Україні Бахматюка розшукують слідчі. 

Теги: Юлія Тимошенко Відень Австрія

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