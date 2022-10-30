Тимошенко показала котиків на Херсонщині (фото)

Юлія Тимошенко передала послання від «котиків» на передовій

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла про свою поїздку на Херсонщину, де вона зустрілася з українськими військовими. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Політикиня назвала наших захисників, які стоять на обороні Херсонщини, «котиками».

«Була на Херсонщині. Їздила до котиків. Возила котикам подарунки. Котики сказали, що все буде Україна. Слава котикам! Слава Україні!» – написала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив очільників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області.

Також повідомлялося, що британська розвідка бачить ознаки намірів російських військ прискорити вихід із Херсонщини.

Своєю чергою глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російські окупанти намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я.