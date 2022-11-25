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Вірний соратник Тимошенко постав перед судом через майно дружини

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Вірний соратник Тимошенко постав перед судом через майно дружини
Феміда закрила справу проти політика, тому що минули терміни накладення штрафу
фото: glavcom.ua

Іван Кириленко переконував суддю, що понад п’ять років не проживає з дружиною, а тому не надав значення її майну

Печерський районний суд Києва закрив адмінсправу стосовно народного депутата і заступника голови партії «Батьківщина» Івана Кириленка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 18 жовтня.

До суду надійшли матеріали від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), в яких політика звинувачували у поданні завідомо недостовірних відомостей в електронній декларації за 2020 рік. У цьому документі, як стверджувало НАЗК, Кириленко не вказав ціни житлового будинку та земельної ділянки, що належать його дружині. Іще політик не відобразив відомостей про ще одну земельну ділянку та квартиру, якими також володіє дружина. Загальна вартість цих активів становила понад 2 млн грн.

У суді нардеп вини не визнав. Стверджував, що не мав можливості забрати документи на будинок, який розташований в анексованому Росією Криму. Що стосується однієї із земельних ділянок, то цей пай, який мала успадкувати після смерті батьків сестра дружини.

Окремо Кириленко наголосив: понад п’ять років не проживає разом із дружиною і не надавав значення вказаним об’єктам, оскільки вони йому не належать.

Адвокат політика просив закрити справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Водночас прокурор наполягав на вині політика. Однак звернув увагу, що минули терміни накладення штрафу щодо Івана Кириленка (обранцю загрожував штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн).

Феміда погодилася із прокурором. Але зробила важливі висновки. По-перше, Іван Кириленко мав можливість з’ясувати вартість задекларованої нерухомості дружини за допомогою Реєстру прав власності на нерухоме майно. По-друге, земельна ділянка, яку буцімто мала успадкувати сестра нардепа. У матеріалах справи є копія договору оренди від 1 січня 2014 року, відповідно до якої орендодавцем вказано дружину декларанта.

«Суд не знаходить підстав для закриття провадження у справі за реабілітуючих обставин, натомість провадження у справі підлягає закриттю у зв`язку із закінченням термінів накладення адміністративного стягнення», – йдеться у постанові.

Нагадаємо, національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця, якого підозрюють у недостовірному декларуванні. 

Нагадаємо, що суд відмовився конфіскувати дорогий годинник у народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька, який йому подарував помічник.

Як повідомляв «Главком», детективи Національного антикорупційного бюро виявили несподівану деталь у резонансній кримінальній справі за підозрою народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну.

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Теги: Батьківщина Верховна Рада суд партії декларація

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