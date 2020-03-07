Туреччина допоможе Україні виробляти зброю проти Росії



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Безпілотник Bayraktar TB2

«Зараз опрацьовуються плани щодо виробництва разом з Туреччиною ударних БПЛА в Україні», – Загороднюк

«У нас в Державному оборонному замовленні на цей рік закладена велика кількість безпілотників. Як ви знаєте, деякі безпілотники ми отримуємо від Туреччини, їхнього виробництва». Про це розповів в рамках робочої поїздки до Житомирської області екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Він зазначив, що зараз опрацьовуються плани щодо виробництва разом з представниками Туреччини ударних БПЛА у нас, в Україні.

«В нас є такі плани, і Туреччина готова працювати з нами у цьому питанні. Безпілотники це дуже перспективна зброя, вона надзвичайно ефективна. Зараз Туреччина доводить це у своїх бойових діях», – підкреслив Андрій Загороднюк.

Нагадаємо, у мережі показали, як турецький безпілотник знищує у Сирії російський «Панцир-С1».

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