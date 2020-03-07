  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Житомирі знайшли застреленим ветерана АТО

    • Розсилка
    <span>Волонтера, підприємця та ветерана АТО Олега Котенка знайшли мертвим у під'їзді власного будинку в Житомирі</span> - У Житомирі знайшли застреленим ветерана АТО
    Волонтера, підприємця та ветерана АТО Олега Котенка знайшли мертвим у під'їзді власного будинку в Житомирі

    У поліції припускають, що чоловік міг скоїти самогубство

    У Житомирі в під’їзді будинку знайшли застреленим підприємця, волонтера та колишнього військовослужбовця 95-ї бригади Олега Котенка.

    Про це у п’ятницю ввечері повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.

    «6 березня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням в під’їзді одного з будинків обласного центру», - йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці встановили, що загиблим є приватний підприємець 1973 року народження. Поряд з тілом знаходилась зареєстрована зброя, власником якої він був.

    За інформацією силовиків, зафіксовані у ході першочергових заходів обставини свідчать про самогубство.

    Мешканка Житомира Галина Ковальчук написала у Facebook, що мертвим знайшли Олега Котенка.

    «Олег Котенко. Людина. Розвідник. Волонтер. Будівельник. Друг, якого сьогодні не стало. Ти безмежно хоробрий, сильний і чесний. Нічого собі, усе людям. Ти безмежно любив свою родину, своїх дівчаток і роботу, від якої горіли очі. Ти надихав і завжди мав мільйони планів і задумів. Нема слів. Все. У випадковості не вірю, не вірю», - зауважила Ковальчук.

    Інформацію про смерть ветерана АТО Олега Котенка підтверджують також житомирські ЗМІ.

    У коментарях до дописів у соцмережах люди пишуть, що Котенко був сповнений планів на життя, та не вірять у самогубство.

    У Олега Котенка залишилися дружина та дві дочки. 

    Національна поліція України АТО зброя ветеран волонтер смерть Житомир самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ