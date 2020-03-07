У Житомирі знайшли застреленим ветерана АТО



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Волонтера, підприємця та ветерана АТО Олега Котенка знайшли мертвим у під'їзді власного будинку в Житомирі

У поліції припускають, що чоловік міг скоїти самогубство

У Житомирі в під’їзді будинку знайшли застреленим підприємця, волонтера та колишнього військовослужбовця 95-ї бригади Олега Котенка.

Про це у п’ятницю ввечері повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.

«6 березня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням в під’їзді одного з будинків обласного центру», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що загиблим є приватний підприємець 1973 року народження. Поряд з тілом знаходилась зареєстрована зброя, власником якої він був.

За інформацією силовиків, зафіксовані у ході першочергових заходів обставини свідчать про самогубство.

Мешканка Житомира Галина Ковальчук написала у Facebook, що мертвим знайшли Олега Котенка.

«Олег Котенко. Людина. Розвідник. Волонтер. Будівельник. Друг, якого сьогодні не стало. Ти безмежно хоробрий, сильний і чесний. Нічого собі, усе людям. Ти безмежно любив свою родину, своїх дівчаток і роботу, від якої горіли очі. Ти надихав і завжди мав мільйони планів і задумів. Нема слів. Все. У випадковості не вірю, не вірю», - зауважила Ковальчук.

Інформацію про смерть ветерана АТО Олега Котенка підтверджують також житомирські ЗМІ.

У коментарях до дописів у соцмережах люди пишуть, що Котенко був сповнений планів на життя, та не вірять у самогубство.

У Олега Котенка залишилися дружина та дві дочки.