У мережі показали, як турецький безпілотник знищує у Сирії російський «Панцир-С1»

Система протиповітряної оборони «Панцир-С1» була знищена 3 березня

У мережі опублікували відео знищення сирійського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», який був поставлений режиму Башара Асада Росією.

Кадри опублікували Clash Report у своєму Twitter. За даними авторів відео, це сталося вночі 3 березня на півночі Сирії в місті Саракіб.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV