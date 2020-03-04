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    У мережі показали, як турецький безпілотник знищує у Сирії російський «Панцир-С1»

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    &laquo;Панцир-С1&raquo; був поставлений режиму Башара Асада Росією - У мережі показали, як турецький безпілотник знищує у Сирії російський «Панцир-С1»
    «Панцир-С1» був поставлений режиму Башара Асада Росією

    Система протиповітряної оборони «Панцир-С1» була знищена 3 березня

    У мережі опублікували відео знищення сирійського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», який був поставлений режиму Башара Асада Росією.

    Кадри опублікували Clash Report у своєму Twitter. За даними авторів відео, це сталося вночі 3 березня на півночі Сирії в місті Саракіб. 

    «Кадри системи протиповітряної оборони «Панцир-С1» (SA-22), яка була збита збройними безпілотниками Туреччини в Саракібі вночі 3 березня», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, армія Туреччини вже знищила в Ідлібі 299 бійців сил Асада.

    Нагадаємо, у ході операції «Весняний щит», яку проводять турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб, збито винищувач, що належав режиму Асада.

    За підбитимив Анкарі підсумками, під час операції «Весняний щит», початок якої було оголошено 1 березня, турецька армія вже знищила два бойові літаки, 135 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів та знешкодила 2557 учасників збройних формувань режиму Асада.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

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