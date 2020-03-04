У мережі показали, як турецький безпілотник знищує у Сирії російський «Панцир-С1»



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«Панцир-С1» був поставлений режиму Башара Асада Росією

Система протиповітряної оборони «Панцир-С1» була знищена 3 березня

У мережі опублікували відео знищення сирійського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», який був поставлений режиму Башара Асада Росією.

Кадри опублікували Clash Report у своєму Twitter. За даними авторів відео, це сталося вночі 3 березня на півночі Сирії в місті Саракіб.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

«Кадри системи протиповітряної оборони «Панцир-С1» (SA-22), яка була збита збройними безпілотниками Туреччини в Саракібі вночі 3 березня», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армія Туреччини вже знищила в Ідлібі 299 бійців сил Асада.

Нагадаємо, у ході операції «Весняний щит», яку проводять турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб, збито винищувач, що належав режиму Асада.

За підбитимив Анкарі підсумками, під час операції «Весняний щит», початок якої було оголошено 1 березня, турецька армія вже знищила два бойові літаки, 135 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів та знешкодила 2557 учасників збройних формувань режиму Асада.

Раніше повідомлялося, що Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.