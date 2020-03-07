США блокували в Радбезі ООН заяву щодо перемир’я в Ідлібі



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США визнали прийняття заяви «передчасним»

США блокували в Раді Безпеки ООН заяву, що вітає домовленості президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Тайіпа Ердогана з мирного врегулювання ситуації в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє Daily Sabah.

«Сполучені Штати заблокували прийняття в п’ятницю заяви Ради Безпеки ООН на підтримку припинення вогню в Сирії за посередництва Росії і Туреччини», – йдеться в повідомленні.

У США визнали прийняття заяви «передчасним».

За словами постійного представника Великої Британії при ООН Карен Пірс, поки неясно, як Росія і Туреччина збираються підтримувати свої домовленості, а також хто саме буде контролювати режим припинення вогню.

Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген погодився зі своїм колегою, зазначивши, що спочатку потрібно подивитися, чи спрацюють домовленості, а також зосередитися на створенні безпечних зон для мирного населення в Сирії.

Нагадаємо, у мережі показали, як турецький безпілотник знищує у Сирії російський «Панцир-С1».

Як повідомлялося, 5 березня президенти Туреччини і Росії Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Путін досягли угоди про припинення вогню в сирійському Ідлібі. У той же час Ердоган підкреслив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил.