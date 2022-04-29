Турецький дипломат: Світ відреагував на ситуацію в Україні значно жорсткіше, ніж у Сирії

Світ відреагував на біженців з України інакше, ніж на сирійських утікачів, бо вони втекли від іноземної інтервенції, а не від громадянської війни

Головна причина української кризи має абсолютно іншу природу, ніж сирійська

Світова спільнота відреагувала на війну в Україні жорсткіше, ніж на сирійський конфлікт, бо причини цих двох криз суттєво відрізняються. Про це посол Турецької республіки в Україні Ягмур Ахмет Гульдере заявив у інтерв’ю «Главкому».

Посол нагадав: «Ми досі пам’ятаємо, як негуманно ставились до сирійських біженців на кордонах з європейськими країнами». Тож гостинність європейців, яку ті виявили до українських біженців, «може розглядатись як кращий приклад реакції».

За словами Гульдере, причиною різної реакції світу є різна природа обох конфліктів. Турецький дипломат зазначив, що у Сирії все ж таки мав місце внутрішній конфлікт: «Сирійці повстали за свої демократичні права і їх розчавив власний уряд, придушуючи їхні прагнення». Тоді як в Україну вторглася армія іншої держави.

Тому, пояснив турецький посол, сирійську ситуацію ніяк не можна порівняти із російсько-українською війною.

Втім, додав Ягмур Ахмет Гульдере, ці дві історії можна порівняти із гуманітарної точки зору, зокрема, за кількістю біженців. «Згідно з даними міжнародних організацій, 6,5 млн. сирійських біженців покинули країну, а в Україні їх майже 5 млн», – нагадав посол Туреччини.

Дипломат також відзначив, що потік біженців із України був навіть стрімкішим, ніж кілька років тому із Сирії. Але в цілому, пояснив посол Турецької республіки в Україні, «порівняння може мати місце [,..] у розмірі гуманітарної трагедії. І дійсно, це дуже трагічна картина, яку ми бачимо тут».

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск взагалі назвав краще ставлення європейців до українських біженців, порівняно із біженцями з інших країн, расизмом, заявивши, що причиною є білий колір шкіри громадян України та більша розвинутість нашої країни, порівняно із іншими, постраждалими від військових конфліктів.