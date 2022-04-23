Booking.com запустив ініціативу для підтримки українських біженців

Скористатися цією ініціативою можуть лише люди, які полишили Україну

Нідерландська система інтернет-бронювання житла Booking.com запустила ініціативу для підтримки українців, які змушені виїхати за кордон через війну. Відтепер біженці мають можливість забронювати житло зі знижкою у 50 – 100%.

Помешкання можна бронювати від 0 до 3 днів до заїзду. Скористатися цією ініціативою можуть лише люди, які полишили Україну.

У Booking.com розповіли, що домовилися з партнерами системи про надання українським біженцям можливості проживання зі значними знижками – від 50% до 100%. У вартість не враховуються податки та збори. Через технічні обмеження безкоштовні варіанти відображатимуть кінцеву ціну 0,01 євро.

«Зауважте, що ми й наші партнери з розміщення не маємо наміру стягувати з вас цю суму. Однак в деяких випадках, можливо, вам доведеться сплатити збори, які не залежать від нас, як-от міський податок і туристичний збір», – зазначили у Booking.com.

Для бронювання деяких помешкань може знадобитися кредитна картка. Якщо бронювання скасують, то його вартість повернуть у повному обсязі. У Booking.com наразі працюють над тим, щоб додати більше варіантів житла, які можна забронювати без кредитної картки.

Цими тарифами можуть скористатися лише біженці з України. Щоб адміністрація могла перевірити, що дійсно допомагає тим, хто цього потребує, під час реєстрації заїзду можуть попросити пред'явити посвідчення особи:

паспорт,

ID-картку,

будь-який інший документ, що підтверджує проживання в Україні.

Спеціальні тарифи вже діють на помешкання, які долучились до цієї ініціативи. Зокрема, в Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Північній Македонії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, Сполученому Королівстві, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії та Швейцарії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виділить 2 млрд євро на витрати з утримання біженців з України. Вони з 1 червня почнуть отримувати базові державні допомоги.