США запустили сайт для спонсорства українських біженців

Програма має спростити переїзд до США тим громадянам України, які мають в країні спонсорів або родичів

Сайт відкритий лише для потенційних спонсорів у США

У Сполучених Штатах 25 квітня сайт, на якому американці можуть подавати заявки на спонсорство українців, які хочуть знайти тимчасовий прихисток у США. Про це повідомляє ВВС.

Сайт відкритий лише для потенційних спонсорів у США. Він містить посилання на форми для підтвердження фінансової спроможності громадян бути спонсорами.

Українські біженці зможуть залишатися в США протягом двох років, пояснює видання. Близько 15 тисяч українців, у яких не було належних документів, які посвідчують особу, прибули на кордони США за останні три місяці, повідомило CBS News джерело серед американських високопосадовців.

Минулого тижня адміністрація Байдена оголосила, що починаючи з понеділка українці, які не мають проїзних документів, повинні будуть проходити програму «Єднаймося для України». Це потрібно, щоб отримати дозвіл на в’їзд. Для цього мігранти повинні мати американського спонсора — сім’ю чи неурядову організацію.

Українці зможуть отримати право на в'їзд до США терміном до двох років із правом на подання документів на працевлаштування.

Раніше ми повідомляли, що українці зможуть емігрувати до США за спрощеною процедурою. Гуманітарна ініціатива націлена насамперед на тих українців, які рятуються від війни. Програма має спростити переїзд до США тим громадянам України, які мають в країні спонсорів або родичів.

Також стало відомо, що Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти. Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.

Напередодні американський лідер Джозеф Байден призначив Бріджит Брінк послом США в Україні.