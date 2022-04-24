Кількість українських біженців перевищила 5 млн осіб – дані ООН

За квітень з України виїхало понад 1,151 млн громадян

Рятуючись від повномасштабної російської агресії, яку РФ розпочала 24 лютого, з України виїхали 5 186 744 особи. Такі дані станом на 23 квітня наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

За квітень виїхало понад 1,151 млн українців, тоді як у березні країну залишили 3,4 млн людей.

Найбільше українців виїхало:

до Польщі - 2,9 млн,

Румунії – 774,094 тис.,

Угорщини – 489,7 тис.,

Молдови – 433,2 тис.,

Словаччини – 354,3 тис. осіб.

За даними, наданими Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців владою Росії, в країні-агресорці знаходяться 578,255 тис. українських біженців.

Нагадаємо, у Німеччині для громадян України, які виїхали з країни через російське вторгнення, скасували правило про обов'язкову наявність шкільного атестата для вступу до університетів.