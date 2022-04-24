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    Кількість українських біженців перевищила 5 млн осіб – дані ООН

    У березні Україну залишили 3,4 млн людей - Кількість українських біженців перевищила 5 млн осіб – дані ООН
    У березні Україну залишили 3,4 млн людей
    фото з відкритих джерел

    За квітень з України виїхало понад 1,151 млн громадян

    Рятуючись від повномасштабної російської агресії, яку РФ розпочала 24 лютого, з України виїхали 5 186 744 особи. Такі дані станом на 23 квітня наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

    За квітень виїхало понад 1,151 млн українців, тоді як у березні країну залишили 3,4 млн людей.

    Найбільше українців виїхало:

    • до Польщі - 2,9 млн,
    • Румунії – 774,094 тис.,
    • Угорщини – 489,7 тис.,
    • Молдови – 433,2 тис.,
    • Словаччини – 354,3 тис. осіб.

    За даними, наданими Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців владою Росії, в країні-агресорці знаходяться 578,255 тис. українських біженців.

    Нагадаємо, у Німеччині для громадян України, які виїхали з країни через російське вторгнення, скасували правило про обов'язкову наявність шкільного атестата для вступу до університетів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    Кількість українських біженців перевищила 5 млн осіб – дані ООН