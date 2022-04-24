Кількість українських біженців перевищила 5 млн осіб – дані ООН
За квітень з України виїхало понад 1,151 млн громадян
Рятуючись від повномасштабної російської агресії, яку РФ розпочала 24 лютого, з України виїхали 5 186 744 особи. Такі дані станом на 23 квітня наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
За квітень виїхало понад 1,151 млн українців, тоді як у березні країну залишили 3,4 млн людей.
Найбільше українців виїхало:
- до Польщі - 2,9 млн,
- Румунії – 774,094 тис.,
- Угорщини – 489,7 тис.,
- Молдови – 433,2 тис.,
- Словаччини – 354,3 тис. осіб.
За даними, наданими Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців владою Росії, в країні-агресорці знаходяться 578,255 тис. українських біженців.
Нагадаємо, у Німеччині для громадян України, які виїхали з країни через російське вторгнення, скасували правило про обов'язкову наявність шкільного атестата для вступу до університетів.