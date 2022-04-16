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    Війна в Україні. Папа Римський «відзначився» черговою неоднозначною заявою

    Понтифік лише на початку квітня розкритикував Путіна через війну в Україні - Війна в Україні. Папа Римський «відзначився» черговою неоднозначною заявою
    Понтифік лише на початку квітня розкритикував Путіна через війну в Україні
    фото з відкритих джерел

    Він вважає, що Захід приймає українців краще, аніж людей з інших частин світу, і назвав це расизмом

    Папа Римський Франциск, який лише 2 квітня вперше розкритикував президента РФ Володимира Путіна через війну в Україні, зробив неоднозначну заяву щодо українських біженців. У інтерв’ю італійському громадському телебаченню RAI, він заявив, що Захід приймає українців краще, аніж людей з інших частин світу.

    «Біженці поділяються на перший та другий класи – за кольором шкіри, залежно від того, звідки він – з розвиненої чи слаборозвиненої країни. Ми расисти, і це погано», – сказав Папа Франциск.

    Також він заявив, що країни мають право захищатися, але «загальна відмова він миру є великою проблемою».

    «Ми живемо ідеєю, що ми вбиваємо один одного через потребу у владі, безпеці, у багатьох речах. Я розумію уряди, які купують зброю. Я їх розумію, але не схвалюю», – заявив Франциск.

    Відомо, що раніше Папа Римський поклав вину за розпалювання «крижаних вітрів війни» на «володаря, що діє в націоналістичних інтересах», однак знову уникнув назвати прямо ім’я Володимира Путіна.

    Нагадаємо, що Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів.

    Також Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні. Він зможе зустрітися в Єрусалимі з патріархом Кирилом, який виступив з підтримкою війни Росії проти України.

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    Війна в Україні. Папа Римський «відзначився» черговою неоднозначною заявою