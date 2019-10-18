У Черкасах на сесію облради «прийшов» ведмідь з балалайкою (фото, відео)



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Акцію організували аредставники черкаського «Штабу спротиву капітуляції» Фото: «Про все»

Активісти привели «ведмедя» з балалайкою, якого називають «символом ватності»

У п’ятницю, 18 жовтня, представники черкаського «Штабу спротиву капітуляції» прийшли на сесію обласної ради, щоб висловити протест проти позиції фракції «Відродження», яка на минулій сесії не проголосувала за звернення до керівництва держави проти «формули Штайнмаєра».

Про це пише видання «Про все».

На думку активістів, «Відродження» - це сепаратисти і колабораціоністи». На сесію вони привели «ведмедя» з балалайкою, якого називають «символом ватності».

«Думаю, що ведмідь із балалайкою в їхніх рядах - це невід'ємний атрибут» - заявив співкоординатор черкаського «Штабу опору капітуляції» Дмитро Кухарчук.

Нагадаємо, сьогодні під стінами Кабінету міністрів проходив мітинг з вимогою до прем'єрміністра Олексія Гончарука вплинути на ситуацію із незаконними забудовами у Києві та Київській області.