Під Кабміном проходить мітинг проти незаконної забудови Києва (фото)



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Активісти вимагають припинити незаконну забудову міста Фото: Укрінформ

Мітингувальники принесли Гончаруку список, у якому понад 40 забудов

Під стінами Кабінету міністрів проходить мітинг з вимогою до прем'єрміністра Олексія Гончарука вплинути на ситуацію із незаконними забудовами у Києві та Київській області.

Участь в акції беруть понад десяток активістів.

Вони тримають великі плакати «Захистимо курорт Пуща-Водиця», «Київміськбуд, геть з Пущі-Водиці», повідомляє Укрінформ.

Активісти прийшли на мітинг, щоб привернути увагу Гончарука на проблемні об'єкти в Києві та зупинити незаконні забудови.

«Ми принесли список, в якому понад 40 забудов. Сьогодні тут – Пушкінська, 33, 37; Мічуріна, 44; Печерськ - історичні схили; Биківнянський ліс, де будують висотки; Пуща-Водиця; Русанівська набережна, 3 та інші об'єкти», - сказала голова громадської організації «Барви життя» Лідія Гончаренко.

За її словами, список із незаконними забудовами активісти планують передати до Кабміну.

Як повідомлялося, 18 жовтня комунальники розпочали демонтовувати незаконну надбудову у Києві на вулиці Софіївській, 1.