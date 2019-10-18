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    Новини

    Під Кабміном проходить мітинг проти незаконної забудови Києва (фото)

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    Активісти вимагають припинити незаконну забудову міста - Під Кабміном проходить мітинг проти незаконної забудови Києва (фото)
    Активісти вимагають припинити незаконну забудову міста
    Фото: Укрінформ

    Мітингувальники принесли Гончаруку список, у якому понад 40 забудов

    Під стінами Кабінету міністрів проходить мітинг з вимогою до прем'єрміністра Олексія Гончарука вплинути на ситуацію із незаконними забудовами у Києві та Київській області.

    Участь в акції беруть понад десяток активістів.

    Вони тримають великі плакати «Захистимо курорт Пуща-Водиця», «Київміськбуд, геть з Пущі-Водиці», повідомляє Укрінформ.

    Активісти прийшли на мітинг, щоб привернути увагу Гончарука на проблемні об'єкти в Києві та зупинити незаконні забудови.

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    Під Кабміном проходить мітинг проти незаконної забудови Києва (фото)
    Під Кабміном проходить мітинг проти незаконної забудови Києва (фото)
    Під Кабміном проходить мітинг проти незаконної забудови Києва (фото)

    «Ми принесли список, в якому понад 40 забудов. Сьогодні тут – Пушкінська, 33, 37; Мічуріна, 44; Печерськ - історичні схили; Биківнянський ліс, де будують висотки; Пуща-Водиця; Русанівська набережна, 3 та інші об'єкти», - сказала голова громадської організації «Барви життя» Лідія Гончаренко.

    За її словами, список із незаконними забудовами активісти планують передати до Кабміну.

    Як повідомлялося, 18 жовтня комунальники розпочали демонтовувати незаконну надбудову у Києві на вулиці Софіївській, 1.

    Кабмін Київ будівництво Київщина активісти протести у Києві
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