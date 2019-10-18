Денісова просить омбудсмена РФ забезпечити Приходька ліками та окулярами



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Кримський активіст Олег Приходько Фото: Радіо Свобода

Олег Приходько має захворювання шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової через те, що кримському активісту Олегу Приходьку не віддають ліки та окуляри, які йому передали родичі.

Про це Денісова написала у Facebook.

«Порушено права кримського активіста Олега Приходька. Згідно з отриманою інформацією, Олег Приходько має захворювання шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи. Його рідні передали необхідні для лікування медикаменти та окуляри. Але співробітники пенітенціарного закладу не видають цю передачу», – йдеться у повідомленні.

Українська омбудсмен просить російську колегу посприяти тому, щоб Приходько отримав необхідні ліки та окуляри.

Нагадаємо, у середині жовтня заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходькавранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ інкримінують Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував активіста на два місяці. Він буде перебувати в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.