МЗС попереджає українців про небезпеку в Лівані



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Українців у Лівані попереджають про погіршення безпекової ситуації в країні

У випадку надзвичайної ситуації, дипломати рекомендують громадянам України звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Лівані

Через погіршення безпекової ситуації в Лівані громадянам України рекомендують уникати масових скупчень людей, бути уважними та обережними. Відповідні рекомендації оприлюднило сьогодні посольство України у Лівані, передає УНН.

«У зв’язку із масовими соціальними заворушеннями та погіршенням безпекової ситуції у Лівані рекомендуємо уникати масових скупчень людей. Передбачається продовження суттєвого обмеження транспортного руху на ключових автомагістралях Лівану, а також у місті Бейрут. Також просимо дотримуватися правил перебування іноземців на території Лівану, зокрема мати при собі паспортні документи, а також бути уважними та обережними», — зазначили в посольстві.

У випадку надзвичайної ситуації, дипломати рекомендують громадянам України звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Лівані.

Громадянам України, які планують відвідати Ліван рекомендуємо тимчасово утриматись від поїздок до цієї країни до нормалізації безпекової ситуації.

Раніше українців застерегли від поїздок до Барселони через масові заворушення.