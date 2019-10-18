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    МЗС попереджає українців про небезпеку в Лівані

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    Українців у Лівані попереджають про погіршення безпекової ситуації в країні - МЗС попереджає українців про небезпеку в Лівані
    Українців у Лівані попереджають про погіршення безпекової ситуації в країні

    У випадку надзвичайної ситуації, дипломати рекомендують громадянам України звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Лівані

    Через погіршення безпекової ситуації в Лівані громадянам України рекомендують уникати масових скупчень людей, бути уважними та обережними. Відповідні рекомендації оприлюднило сьогодні посольство України у Лівані, передає УНН.

    «У зв’язку із масовими соціальними заворушеннями та погіршенням безпекової ситуції у Лівані рекомендуємо уникати масових скупчень людей. Передбачається продовження суттєвого обмеження транспортного руху на ключових автомагістралях Лівану, а також у місті Бейрут. Також просимо дотримуватися правил перебування іноземців на території Лівану, зокрема мати при собі паспортні документи, а також бути уважними та обережними», — зазначили в посольстві.

    У випадку надзвичайної ситуації, дипломати рекомендують громадянам України звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Лівані.

    Громадянам України, які планують відвідати Ліван рекомендуємо тимчасово утриматись від поїздок до цієї країни до нормалізації безпекової ситуації.

    Раніше українців застерегли від поїздок до Барселони через масові заворушення.

     

    МЗС протест українці посольство Азія
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