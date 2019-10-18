МЗС попереджає українців про небезпеку в Лівані
У випадку надзвичайної ситуації, дипломати рекомендують громадянам України звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Лівані
Через погіршення безпекової ситуації в Лівані громадянам України рекомендують уникати масових скупчень людей, бути уважними та обережними. Відповідні рекомендації оприлюднило сьогодні посольство України у Лівані, передає УНН.
«У зв’язку із масовими соціальними заворушеннями та погіршенням безпекової ситуції у Лівані рекомендуємо уникати масових скупчень людей. Передбачається продовження суттєвого обмеження транспортного руху на ключових автомагістралях Лівану, а також у місті Бейрут. Також просимо дотримуватися правил перебування іноземців на території Лівану, зокрема мати при собі паспортні документи, а також бути уважними та обережними», — зазначили в посольстві.
У випадку надзвичайної ситуації, дипломати рекомендують громадянам України звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Лівані.
Громадянам України, які планують відвідати Ліван рекомендуємо тимчасово утриматись від поїздок до цієї країни до нормалізації безпекової ситуації.
Раніше українців застерегли від поїздок до Барселони через масові заворушення.