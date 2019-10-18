У Барселоні відновилися жорстокі зіткнення демонстрантів з поліцією



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Щонайменше 35 людей отримали поранення під час протестів цієї п’ятниці Фото: La Vanguardia

Демонстранти кидають у поліцію предмети, такі як каміння, сталеві кульки, банки та петарди

На п’ятий день від початку протестів у Барселоні знову відбулися жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями.

Про це повідомляє La Vanguardia.

«За даними організаторів, сьогодні у демонстраціях взяли участь близько 500 000 людей. В цей час ще є люди, які мітингують у центрі міста. Представництво центрального уряду ретельно охороняється поліцією», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у місті тривають сутички між Національною поліцією та протестувальниками. Зіткнення почалися у середмісті з другої половини дня.

Демонстранти кидають у поліцію предмети, такі як каміння, сталеві кульки, банки та петарди. Працівники поліції у відповідь стріляють гумовими кулями.

Щонайменше 35 людей отримали поранення під час протестів цієї п’ятниці.

Нагадаємо, 18 жовтня у Барселоні та навколо міста заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.

Раніше повідомлялося, що в Барселоні поновилися масові протести. Зокрема, радикально налаштовані учасники акцій перекрили вулиці, звалили в купу сміття і підпалили його. Також на вулицях підривали петарди, були чутні звуки поліцейських сирен, а в повітрі відчувався запах гару.

Також колишній голова Женералітету Каталонії Карлес Пучдемон добровільно з'явився в Бельгії в офіс прокурора у Брюсселі, в зв'язку з тим, що Верховний суд Іспанії раніше цього тижня видав третій міжнародний ордер на його затримання.

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

Зазначимо також, що напередодні новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.

У п'ятницю масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.