У Черкасах нардеп від «Слуги народу» побився з місцевим жителем

Внаслідок бійки місцевий житель отримав закриту черепно-мозкову травму

Учора, 23 квітня, в одному з розважальних закладів Черкас відбулася бійка за участі народного депутата від фракції «Слуга народу» Олегом Арсенюком.

Про це у Facebook повідомив колишній генпрокурор України Юрій Луценко.

Луценко повідомив, що у розважальному закладі «Бочка» відбувалося застілля з нагоди річниці аварії на ЧАЕС. Відомо, що Арсенюк вимагав продовження роботи закладу та протестував проти його закриття, через що відбувся конфлікт між ним та адміністрацією.

Очевидці повідомили, що Арсенюк та його знайомий Рагульський (брат власника розважального закладу) здійснили напад на місцевого жителя Андрія Ковпака, якому завдали ударів.

Внаслідок бійки нардеп Арсенюк отримав закриту черепно-мозкову травму, забої голови, а місцевий житель отримав закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг, з якими доставлені до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги», де особам надано медичну допомогу без подальшої госпіталізації.

«Інформацію про дану подію зареєстровано 24.04.2021 в журналі ЄОЗП про кримінальні правопорушення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області. На даний час попередня правова кваліфікація діяння не визначена, відомості до ЄРДР не внесено», – повідомив Луценко.

Зауважимо, що розважальний заклад належить батькові народного депутата, який зараз керує санаторієм на Київщині.