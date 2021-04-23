На Рівненщині жінка встромила ніж у сплячого сина-підлітка (фото)
У жінки була депресія через розлучення
У с. Біла Криниця Рівненської області 23 квітня 40-річна мати намагалась вбити свого 15-річного сина. Жінка напала на неповнолітнього, коли той спав. Вона встромила йому в груди ніж.
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.
Хлопець прокинувся та викликав швидку. Медики звернулись до правоохоронців, які затримали нападницю.
За даними поліції, родина, у якій стався напад вважається благополучною. Напередодні нападу на неповнолітнього між родичами не було жодних скандалів.
Проте за даними поліції, жінка могла бути в депресивному стані через розлучення із чоловіком.
На момент трагедії він також був у будинку. Батько потерпілого спав у сусідній кімнаті.
Сім’я благополучна, на жодних профілактичних обліках не перебувала. Обоє батьків офіційно працевлаштовані, а 15-річний син навчається в одному із загальноосвітніх закладів Рівного та характеризується позитивно.
Жінці оголосили про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 КК України.
Усі обставини події встановлюються.