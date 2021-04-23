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    На Рівненщині жінка встромила ніж у сплячого сина-підлітка (фото)

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    У Рівненській області мати намагалась вбити 15-річного сина - На Рівненщині жінка встромила ніж у сплячого сина-підлітка (фото)
    У Рівненській області мати намагалась вбити 15-річного сина
    Фото з відкритих джерел

    У жінки була депресія через розлучення

    У с. Біла Криниця Рівненської області 23 квітня 40-річна мати намагалась вбити свого 15-річного сина. Жінка напала на неповнолітнього, коли той спав. Вона встромила йому в груди ніж.

    Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

    Хлопець прокинувся та викликав швидку. Медики звернулись до правоохоронців, які затримали нападницю.

    За даними поліції, родина, у якій стався напад вважається благополучною. Напередодні нападу на неповнолітнього між родичами не було жодних скандалів.

    Проте за даними поліції, жінка могла бути в депресивному стані через розлучення із чоловіком.

    На момент трагедії він також був у будинку. Батько потерпілого спав у сусідній кімнаті.

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    На Рівненщині жінка встромила ніж у сплячого сина-підлітка (фото)
    На Рівненщині жінка встромила ніж у сплячого сина-підлітка (фото)
    На Рівненщині жінка встромила ніж у сплячого сина-підлітка (фото)
    Фото: Нацполіція

    Сім’я благополучна, на жодних профілактичних обліках не перебувала. Обоє батьків офіційно працевлаштовані, а 15-річний син навчається в одному із загальноосвітніх закладів Рівного та характеризується позитивно.

    Жінці оголосили про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 КК України.

    Усі обставини події встановлюються.

    Теги: кримінал напад Рівненщина жінка
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