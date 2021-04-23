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    Думки вголос

    Зеленський переконує, що його влада не схожа на попередників. Так «вони всі – Тищенко»

    Кум очільника Офісу президента Андрія Єрмака Микола Тищенко - Зеленський переконує, що його влада не схожа на попередників. Так «вони всі – Тищенко»
    Кум очільника Офісу президента Андрія Єрмака Микола Тищенко

    Вони інші. Вони слуги...

    Ну от і все. Для того щоб уникнути політичної відповідальності за показове нехтування законом (вдруге!) Миколі Тищенку навіть не знадобилось публічно визнати провину.

    Президент Зеленський дуже часто переконує чи то себе чи то суспільство в тому що його влада не така як влада попередників. Що вони інші. Вони слуги. Вони перш за все люди.

    І в той же час з поваги до всіх тих хто дотримується карантинних обмежень, усвідомлюючи відповідальність за здоров‘я оточуючих, Тищенко навіть не спромігся визнати: так я порушив.

    Керівник черкаської ода Скічко взагалі не вважає за потрібне сказати хоч слово пояснень. Хоча вечірка відбулася в готелі де керує його дружина. І туди він завітав саме з нею. Не вважає за потрібне реагувати і народний депутат «слуга народа» Трухін. До речі, Тищенко переконує що святкував з родиною і найближчими. Ці троє – родина? Давно?

    Президент теж ніяк не відреагував. Хтось зі спікерів ОП згодом в якомусь з теплих ефірів скаже що у президент дуже жорско поговорив з Миколою.

    А фракція? А що фракція? Всі розуміють що виступити проти кума Єрмака – це виступити проти Єрмака. А у Слузі народа, як відомо, лояльність цінується більше за професіоналізм та відповідальність. Саме на таких засадах будувались і тримались провладні партії попередників. Щоправда недовго.

    Це і є кругова порука. Вона так і працює.

    «Ми всі Тищенко. Точніше – вони всі».

    Джерело: блог Михайла Ткача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: депутат президент партія Слуга народу влада Микола Тищенко фракція
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