У Чернівецькій ТВК заспокоїли: другий тур виборів мера відбудеться

Інформація про відкликання членів дільничних виборчих комісій виявилась фейком

Голова Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Анастасія Сімак заявила, що інформація про відкликання членів дільничних виборчих комісій чотирма партіями не відповідає дійсності. Про це повідомляє видання «Чернівецький промінь».

«На сьогоднішній день відкликала своїх членів лише «Європейська солідарність». Інші партії на даний момент не відкликали. Проте на усіх дільницях у нас достатня кількість членів, тому вибори відбудуться», - сказала голова ТВК.

У Чернівецькій обласній партійній організації ВО «Батьківщина» також спростували інформацію про відкликання членів ДВК.

«Інформація про відкликання не відповідає дійсності, це якийсь фейк. Партія «Батькіщина» не відкликала та не відкликатиме своїй членів ДВК. Ми усіляко сприятимемо законності перебігу виборчого процесу», - розповіла заступник голови Чернівецької обласної організації партії «Батьківщина» Оксана Пантелеймонова.

У партії «Рідне місто» також заявили, що оприлюднена інформація про відкликання членів ДВК - фейк, і насправді партія нікого не відкликала, натомість провели заміну декількох членів ДВК.

Як повідомлялося, до Центральної виборчої комісії надійшла інформація від Чернівецької міської територіальної виборчої комісії щодо загрози належній організації та проведенню голосування під час другого туру виборів мера Чернівців 29 листопада.

Нібито до Чернівецької міської територіальної виборчої комісії надійшли подання від місцевих організацій чотирьох політичних політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій, включених до складу комісій від цих організацій.