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    ЦВК призначила дату виборів на окрузі нардепа, який вирішив стати мером

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    Навесні наступного року на Прикарпатті пройдуть проміжні вибори до Верховної Ради - ЦВК призначила дату виборів на окрузі нардепа, який вирішив стати мером
    Навесні наступного року на Прикарпатті пройдуть проміжні вибори до Верховної Ради

    Сьогодні ЦВК отримала постанову Ради про дострокове припинення повноважень Андрійовича

    Центральна виборча комісія України призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори до Верховної Ради на 87 окрузі у зв'язку з тим, що нардеп Зеновій Андрійович склав мандат.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

    Зазначається, що сьогодні ЦВК отримала постанову Ради про дострокове припинення повноважень Андрійовича. Він потрапив до парламенту після перемоги на виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

    У зв'язку з цим ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 28 березня 2021 року.

    «При цьому прийнято до відома, що виборчий процес зазначених проміжних виборів розпочинається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021», – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, депутат Зіновій Андрійович написав заяву про складання повноважень у зв’язку з обранням на посаду мера Надвірної Івано-Франківської області.

    На виборах мера Надвірної Андрійович отримав голоси 62,24% виборців. 

    Загалом, на місцевих виборах, які в Україні відбулися 25 жовтня балотувалися 56 діючих народних депутатів, серед них 36 -  в обласні ради, 18 - до міських рад, чотири - до райрад.  

    Теги: ЦВК Верховна Рада вибори депутат Івано-Франківщина політика
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