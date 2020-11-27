У Чернівцях проведуть другий тур виборів мера

Результати виборів будуть до 4 грудня 2020 року включно

Жителі обласного центру обиратимуть міського голову

Найближчої неділі, 29 листопада, відбудеться другий тур місцевих виборів в Чернівцях. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з повідомленням, мешканці міста обиратимуть між двома кандидатами: Романом Клічуком (висунутий місцевою організацією політичної партії «Єдина альтернатива») та Віталієм Михайлішиним (висунутий місцевою організацією політичної партії “Команда Михайлішина”).

За результатами голосування 25 жовтня Роман Клічук набрав 27,29 % голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, Віталій Михайлішин – 21,33 %.

Участь у повторному голосуванні зможуть взяти понад 185,5 тис. виборців на 115 виборчих дільницях.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

Як повідомляв «Главком», в 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів. Громадяни обирають міських голів у Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Львові та інших містах. Минулих вихідних відбувся другий тур виборів голів сільських, селищних та міських рад.

На дільниці прийшли 29,3% виборців.