У ЦВК озвучили явку на повторних виборах
Найвища зафіксована у Броварах, а найнижча – у Борисполі
У Центральній виборчій комісії оприлюднили явку на повторних виборах у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському.
Про це повідомляється на офіційній сторінці ЦВК у Facebook.
Відзначимо, що найвища зафіксована у Броварах, а найнижча у Борисполі.
«...активність виборців у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському. На 20:00 явка у цих містах: Бровари – 43,02%; Новгород-Сіверський – 41,48%; Бориспіль – 30,15%», – повідомили у ЦВК.
Також за даними комісії, станом на 13:00 картина була така: Бровари – 20,30%; Бориспіль – 13,05%; Новгород-Сіверський – 25,4%.
Станом на 20:00 годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.
Як повідомлялося раніше, в Броварах було затримано пʼятеро киян,що фальсифікували місце своєї реєстрації для того, аби проголосувати на виборах броварського міського голови.