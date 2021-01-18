У ЦВК озвучили явку на повторних виборах

Найвища зафіксована у Броварах, а найнижча – у Борисполі

У Центральній виборчій комісії оприлюднили явку на повторних виборах у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ЦВК у Facebook.

Відзначимо, що найвища зафіксована у Броварах, а найнижча у Борисполі.

«...активність виборців у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському. На 20:00 явка у цих містах: Бровари – 43,02%; Новгород-Сіверський – 41,48%; Бориспіль – 30,15%», – повідомили у ЦВК.

Також за даними комісії, станом на 13:00 картина була така: Бровари – 20,30%; Бориспіль – 13,05%; Новгород-Сіверський – 25,4%.

Станом на 20:00 годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.

Як повідомлялося раніше, в Броварах було затримано пʼятеро киян,що фальсифікували місце своєї реєстрації для того, аби проголосувати на виборах броварського міського голови.