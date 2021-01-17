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    Вибори на Київщині: затримано учасників «каруселі» (фото)

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    <p style="margin-bottom: 0cm;">За фіктивну реєстрацію винні можуть отримати до чотирьох років позбавлення волі</p> - Вибори на Київщині: затримано учасників «каруселі» (фото)

    За фіктивну реєстрацію винні можуть отримати до чотирьох років позбавлення волі

    Фото: Національна поліція

    Для незаконного голосування в Броварах п'ятеро киян сфальсифікували місце реєстрації

    Пʼятеро киян затримано під час голосування на виборах у місті Бровари Київської області за підозрою в підробці місця реєстрації з метою голосування за певного кандидата на посаду мера міста.

    Про це повідомляє Національна поліція.

    За даними слідства, один з жителів Броварів повідомив що виявив у списках за місцем власного проживання прізвища пʼятьох чоловіків, яких він не знає і дозволу на реєстрацію їм не надавав.

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    Вибори на Київщині: затримано учасників «каруселі» (фото)
    Вибори на Київщині: затримано учасників «каруселі» (фото)
    Вибори на Київщині: затримано учасників «каруселі» (фото)
    Вибори на Київщині: затримано учасників «каруселі» (фото)

    Зʼясувалося, що кияни змінили місце прописки і незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів. На телефоні одного із затриманих знайшли фотографію бюлетеня з уже заповненою графою навпроти одного з кандидатів.

    Порушників затримала поліція. За фактом махінацій відкрито кримінальну справу за статтею 158 Кримінального кодексу (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців). По цій статті затриманим загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з відсутністю права обіймати певні посади до п'яти років.

    Нагадаємо, сьогодні проходять повторні вибори мера Броварів. Вони були призначені в листопаді, оскільки попередні вибори були визнані судом такими, що не відбулися через порушення «права на вільні вибори, процедури таємного голосування, рівного виборчого права, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки».

    Як повідомлялося раніше, на виборах у Броварах зранку фіксуються порушення, серед найбільш поширених – фотографування заповнених бюлетенів.

    Теги: Київ вибори Київщина поліція кияни
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