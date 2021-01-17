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    У день виборів до поліції Київщини надійшло 69 повідомлень про порушення

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    У день виборів до поліції Київщини надійшло 69 повідомлень про порушення - У день виборів до поліції Київщини надійшло 69 повідомлень про порушення
    У день виборів до поліції Київщини надійшло 69 повідомлень про порушення
    Фото з відкритих джерел

    На порушників виборчого законодавства складено 24 адмінпротоколи

    Сьогодні о 20-й годині завершилось голосування на повторних виборах міських голів у Броварах та Борисполі на Київщині.

    Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, протягом дня голосування до поліції надійшло 69 повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу. На їх підставі поліція провела перевірку, за матеріалами якої складено 24 адміністративних протоколи.

    Низка повідомлень, які надходили до поліції, стосувалися неправомірних дій учасників виборів, зокрема фотографування виборчих бюлетенів тощо.

    Поліцейські склали щодо порушників 18 адмінпротоколів – у Броварському районі та чотири в Бориспільському за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення в приміщенні для голосування за статтею 212-22 КУпАП.

    Як повідомлялося раніше, в Броварах сьогодні було затримано пʼятеро киян,що фальсифікували місце своєї реєстрації для того, аби проголосувати на виборах броварського міського голови.

    Теги: вибори Київщина поліція
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