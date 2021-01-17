Вибори у Борисполі та Броварах: поліція зафіксувала понад 80 порушень

На Київщині виборчі дільниці закрились вчасно та без грубих порушень

Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи

Станом на 20:00 годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Київській області.

Правоохоронці додали, що усі виборчі дільниці закрились о 20-й годині та без грубих порушень чинного законодавства, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУНП в Київській області.

«Станом на 20:00 годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП відносно броварчанина, який прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні ДВК.

Низка повідомлень, що надходили до поліції, стосувались неправомірних дій учасників виборів, зокрема фотографування виборчих бюлетенів.

Поліцейські склали відносно порушників 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 на Бориспільщині за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Стаття передбачає накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адмінпротоколи будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Як повідомлялося раніше, в Броварах сьогодні було затримано пʼятеро киян,що фальсифікували місце своєї реєстрації для того, аби проголосувати на виборах броварського міського голови.