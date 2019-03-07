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    Політика

    У Держдепі США закликали Україну ухвалити новий закон про незаконне збагачення

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    <p>Держдеп закликає Україну прийняти новий закон, що передбачає відповідальність за незаконне збагачення</p> - У Держдепі США закликали Україну ухвалити новий закон про незаконне збагачення

    Держдеп закликає Україну прийняти новий закон, що передбачає відповідальність за незаконне збагачення

    У США заявили, що прийняття Україною західних цінностей, включаючи антикорупційну реформу, є правильним шляхом для процвітання та демократії

    Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл закликав Україну прийняти новий закон, що передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

    Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

    «Прийняття Україною західних цінностей, включаючи антикорупційну реформу, частиною якої є ухвалення нового закону про незаконне збагачення та фінансування аудиту «Укроборонпрому», є правильним шляхом для процвітання та демократії», - цитує Гейла посольство.

    Як відомо, НАБУ закриє 65 справ за фактами незаконного збагачення.

    Як відомо, Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

    У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею. 

    28 лютого Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.

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