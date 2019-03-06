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    НАБУ закриє 65 справ за фактами незаконного збагачення

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    <p>Водночас інші факти корупційної діяльності в межах проваджень, кваліфіковані за статтями, не скасованими КС, розслідуватимуться й надалі</p> - НАБУ закриє 65 справ за фактами незаконного збагачення

    Водночас інші факти корупційної діяльності в межах проваджень, кваліфіковані за статтями, не скасованими КС, розслідуватимуться й надалі

    Серед уже закритих - справа за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова

    На виконання рішення Конституційного суду детективи НАБУ розпочали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 КК України. Серед уже закритих – справи за фактами незаконного збагачення посадовців та суддів, а також мера Одеси Геннадія Труханова.

    Про це повідомили 6 березня в прес-службі НАБУ.

    Водночас зазначається, що одеський міський голова вже обвинувачується у заволодінні 185 млн грн міського бюджету. Справа стосовно нього слухається у Малиновському районному суді м.Одеси.

    «Рішення КС про визнання неконституційною ст.368-2 до цього судового процесу стосунку не має, оскільки посадовець обвинувачується у корупційному злочині за іншою статтею – ч.5 ст.191 КК України. Детективи НАБУ також продовжують розслідування інших фактів можливої протиправної діяльності очільника одеської мерії», - повідомили в Антикорупційному бюро.

    Додається, що загалом, рішення КС змушує детективів закрити 65 кримінальних проваджень, але лише в частині незаконного збагачення. Водночас інші факти корупційної діяльності в межах цих проваджень, кваліфіковані за статтями, не скасованими КС, розслідуватимуться й надалі.

    Нагадаємо, Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

    У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею. 

    28 лютого Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.

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