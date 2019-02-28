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    Порошенко вніс у Раду новий законопроект про незаконне збагачення

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    <span>Президент України Петро Порошенко надав законопроекту&nbsp;статус невідкладного</span> - Порошенко вніс у Раду новий законопроект про незаконне збагачення
    Президент України Петро Порошенко надав законопроекту статус невідкладного
    Фото Reuters

    Глава держави підписав та дав доручення зареєструвати президентський законопроект

    Президент України Петро Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду. Про це він написав у Facebook.

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    Порошенко повідомив, що вже підписав та дає доручення зареєструвати законопроект.

    «Підписав та даю доручення зареєструвати президентський законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду. Надаю законопроекту статусу невідкладного», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

    У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею. 

    Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко має намір подати до Верховної Ради новий проект закону щодо відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

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