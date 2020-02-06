У «ДНР» зник «прем’єр». Його місце посів громадянин Росії та партнер Курченка



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«Виконувач обов’язків прем’єра «ДНР» Володимир Пашков

Новий «в.о прем’єрміністра «ДНР» Володимир Пашков раніше був топ-менеджером компанії, пов’язаної з українським олігархом-утікачем

У терористичній організації «ДНР» зник «прем’єрміністр» Олександр Ананченко, його обов’язки тепер виконує Володимир Пашков — громадянин Росії та топ-менеджер компанії, пов’язаної з українським олігархом-утікачем Сергієм Курченком.

Про це повідомляє видання «Новости Донбасса».

Зазначається, що ще 23 січня Ананченко провів засідання «уряду», але вже 5 лютого «пресслужба глави «ДНР» Дениса Пушиліна повідомила про нараду щодо протидії корупції, в якій взяв участь «виконувач обов’язків прем’єра» — Володимир Пашков.

До цього він був заступником Ананченко.

Пашков — громадянин Росії, директор компанії «Внешторгсервис», яка володіє низкою підприємств на окупованому Донбасі і яку пов’язують з олігархом Курченком.

До роботи у цій фірмі Пашков був віцегубернатором Іркутської області Росії. У 2017 році СБУ звинуватила його у фінансуванні «ЛНР».

До слова, бойовики та пропагандисти створили в Росії нову партію «За правду».

Також повідомлялося, що Стівен Сігал балотуватиметься до Держдуми Росії від партії терориста «ДНР».