Адвокати Саакашвілі попередили про «критичні життєві показники» у Саакашвілі

Консиліум лікарів, створений Міністерством охорони здоров'я для вивчення стану експрезидента, рекомендував його госпіталізувати

Адвокат голодуючого в тюрмі Михайла Саакашвілі заявив журналістам, що один з життєвих показників в аналізах експрезидента впав до критичного рівня, пише агентство «Ехо Кавказа».

«Вчора вночі один із життєвих показників в аналізах Михайла Саакашвілі впав до критичного рівня і стало необхідне втручання реаніматологів, після чого ці показники стабілізувалися», - повідомив адвокат.

Він зауважив, що це підтверджується висновком консиліуму про те, що зараз експрезидент входить у фазу голодування, при якій в будь-який момент часу очікується різке погіршення стану здоров'я, у зв'язку з чим виникає необхідність негайного надання медичних послуг.

Михайло Саакашвілі вже 25-й день голодує в Руставській в'язниці. Міністерство юстиції, в підпорядкування якого входить пенітенціарна служба, погоджується на госпіталізацію екс президента в лікарню Глданскої в'язниці № 18 в Тбілісі.

Влада наполягає, що тюремна лікарня підходить для голодуючих в'язнів. Саакашвілі та його адвокати вимагають переведення до приватної клініки.

Тим часом міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявляє, що якщо Саакашвілі і буде госпіталізований, то тільки в тюремну лікарню. Відповідаючи на питання питання журналіста, чи відповідає тюремна лікарня стандартам багатофункціональної клініки, Раті Брегадзе сказав: «Вчора ми були в 18-м лікувальному закладі пенітенціарної служби і, як нам сказали лікарі, установа готова до прийому пацієнта. Якщо виникне необхідність в госпіталізації Саакашвілі, його переведуть в цей лікувальний заклад ».

Нагадаємо, експрезидент Грузії був затриманий 1 жовтня в Тбілісі після того, як таємно прибув з України. Він поміщений у в'язницю на підставі винесених раніше судом вироків по посадовим злочинам, в яких його звинуватив уряд «Грузинської мрії».