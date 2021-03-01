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    У Києві проходить Форум «Україна 30. Розвиток правосуддя»

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    Всеукраїнський форум &laquo;Україна 30. Розвиток правосуддя&raquo; триватиме три дні - У Києві проходить Форум «Україна 30. Розвиток правосуддя»
    Всеукраїнський форум «Україна 30. Розвиток правосуддя» триватиме три дні

    Учасники Форуму обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів

    Сьогодні, 1 березня, розпочався Всеукраїнський форум «Україна 30. Розвиток правосуддя».

    Форум триватиме в Києві 1-3 березня з дотриманням усіх карантинних норм.

    Впродовж форуму представники української влади – офіс президента, уряд, народні депутати – разом з представниками міжнародної спільноти та профільних експертів обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також - проект нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації цивільного кодексу України.

    Програма першого дня Форуму
    Програма першого дня Форуму

    Під час свого виступу на Форумі президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде реалізовано дієву судову реформу, яка гарантуватиме право кожного громадянина на чесний, незалежний та справедливий суд.

    Теги: Київ судова реформа Конституційний суд Верховний Суд України правосуддя
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