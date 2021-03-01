У Києві проходить Форум «Україна 30. Розвиток правосуддя»

Учасники Форуму обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів

Сьогодні, 1 березня, розпочався Всеукраїнський форум «Україна 30. Розвиток правосуддя».

Форум триватиме в Києві 1-3 березня з дотриманням усіх карантинних норм.

Впродовж форуму представники української влади – офіс президента, уряд, народні депутати – разом з представниками міжнародної спільноти та профільних експертів обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також - проект нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації цивільного кодексу України.

Програма першого дня Форуму

Під час свого виступу на Форумі президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде реалізовано дієву судову реформу, яка гарантуватиме право кожного громадянина на чесний, незалежний та справедливий суд.