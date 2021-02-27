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    Акції на підтримку Стерненка пройшли у Франції та Швейцарії

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    Наступна акція протесту відбудеться 9 березня - Акції на підтримку Стерненка пройшли у Франції та Швейцарії
    Наступна акція протесту відбудеться 9 березня
    Фото: Sternenko/Telegram

    У суботу, 27 лютого, протестували у різних містах України – вимагали звільнення Стерненка

    У суботу, 27 лютого, акції на підтримку Сергія Стерненка відбулися не лише в Україні, а й за кордоном. Про це повідомляють прихильники Стерненка в його Телеграм-каналі.

    «Нам надсилають фотозвіти з Франції, Швейцарії, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Чернівців, Вінниці та інших міст», – ідеться в повідомленні.

    У суботу, 27 лютого, у Києві відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, який був засуджений до семи років позбавлення волі.

    Мітинг почався біля Офісу президента. Учасники акції висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: негайно звільнити Стерненка й оновити судову систему в країні. Зокрема перезавантажити Вищу раду правосуддя, а її нових членів обрати на чесному і прозорому конкурсі.

    Учасники мітингу заявляють, що кримінальне переслідування Стерненка не має нічого спільного зі справедливим правосуддям, і називають його справу політичною.

    Згодом прихильники Стерненка пішли до Офісу генерального прокурора. Колона учасників розтяглася на велику відстань – до кілометра. Біля прокуратури вони вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Активісти закидали будівлю фаєрами та петардами.

    До протестувальників долучилися колишній міністр закордонних справ України (2014–2019 роки) Павло Клімкін та колишній міністр фінансів в уряді Володимира Гройсмана та екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

    Організатори мітингів на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка називають свою акцію безстроковою. Вони також анонсували наступний мітинг, який має відбутися на 9 березня на Майдані Незалежності.

    В Одесі 27 лютого кількакадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Протестували в Харкові, Чернівцях, Запоріжжі та інших містах.

    Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

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    Теги: акція протест правосуддя Сергій Стерненко
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