Акції на підтримку Стерненка пройшли у Франції та Швейцарії

У суботу, 27 лютого, протестували у різних містах України – вимагали звільнення Стерненка

У суботу, 27 лютого, акції на підтримку Сергія Стерненка відбулися не лише в Україні, а й за кордоном. Про це повідомляють прихильники Стерненка в його Телеграм-каналі.

«Нам надсилають фотозвіти з Франції, Швейцарії, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Чернівців, Вінниці та інших міст», – ідеться в повідомленні.

У суботу, 27 лютого, у Києві відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, який був засуджений до семи років позбавлення волі.

Мітинг почався біля Офісу президента. Учасники акції висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: негайно звільнити Стерненка й оновити судову систему в країні. Зокрема перезавантажити Вищу раду правосуддя, а її нових членів обрати на чесному і прозорому конкурсі.

Учасники мітингу заявляють, що кримінальне переслідування Стерненка не має нічого спільного зі справедливим правосуддям, і називають його справу політичною.

Згодом прихильники Стерненка пішли до Офісу генерального прокурора. Колона учасників розтяглася на велику відстань – до кілометра. Біля прокуратури вони вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Активісти закидали будівлю фаєрами та петардами.

До протестувальників долучилися колишній міністр закордонних справ України (2014–2019 роки) Павло Клімкін та колишній міністр фінансів в уряді Володимира Гройсмана та екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

Організатори мітингів на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка називають свою акцію безстроковою. Вони також анонсували наступний мітинг, який має відбутися на 9 березня на Майдані Незалежності.

В Одесі 27 лютого кількакадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Протестували в Харкові, Чернівцях, Запоріжжі та інших містах.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.