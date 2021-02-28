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    В Офісі Зеленського анонсували проведення чергового форуму

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    Зеленський візьме участь у&nbsp;Всеукраїнському форумі &laquo;Україна&nbsp;30. Розвиток правосуддя&raquo;&nbsp; - В Офісі Зеленського анонсували проведення чергового форуму
    Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» 

    Учасники форуму обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів

    Президент України Володимир Зеленський у понеділок візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя». Про це інформує пресслужба Глави держави.

    «Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» 1 березня. Форум відбудеться у Києві 1-3 березня з дотриманням усіх карантинних норм», – повідомили на сайті президента.

    За даними пресслужби, у заході візьмуть участь представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти.

    Учасники форуму обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також проект нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу України.

    Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

    «Крім того, на полях форуму 1 березня відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у межах Державної програми «Доступна іпотека 7%». У заході братимуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків та родини-позичальники. Церемонія підписання розпочнеться о 9:15», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 8 лютого Зеленський відкрив форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Тоді президент заявив, що захід є першим з 30 масштабних форумів в Україні. Наступними темами для обговорення стануть безпека і оборона, війна і мир, Крим та Донбас, тарифи, судова система.

    Як повідомлялося, 15 лютого в Києві почався всеукраїнський форум «Україна 30: Платіжка».

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    Теги: судова система Володимир Зеленський Україна президент правосуддя інфраструктура безпека коронавірус
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