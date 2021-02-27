Протестувальники дали Зеленському тиждень на звільнення Стерненка

Учасники акції вимагали звільнити з тюрми Сергія Стерненка та інших політв'язнів

На акції на підтримку активіста Сергія Стерненка в Києві, яка відбулася 27 лютого, перед присутніми зачитали спільну заяву організаторів акції, друзів Стерненка та адвокатів. Активісти вимагають у президента Володимира Зеленського перегляду поданих ним до Верховної Ради законопроєктів про реформування судової системи та внесення в них правок, про необхідність яких раніше заявляли міжнародні партнери.

Учасники акції вимагали звільнити з тюрми Сергія Стерненка та інших політв'язнів і оновити судову систему.

«Вимоги учасників акції: по-перше, негайно звільнити Стерненка, друге – оновити судову систему і перезапустити Вищу раду правосуддя, третє – обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі», – йдеться у зверненні.

Також президенту дали тиждень на звільнення Сергія Стерненка й анонсували початок безстрокової акції протесту 9 березня, яка відбудеться біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

«Ми звертаємось до президента Зеленського. Сьогодні акція була мирною, але ми вимагаємо, щоби ви не лише почули людей на вулиці та відреагували на це, але й негайно вжили всіх заходів, аби було відновлено свавільно порушені права Сергія Стерненка та інших політв'язнів. Крім того, ми вимагаємо, аби ви негайно розпочали виконання своєї передвиборчої обіцянки та по-справжньому, а не на папері, реформували судову систему», – йдеться в повідомленні координаторів акції.

Один з адвокатів Андрій Писаренко зачитав звернення Стерненка до присутніх: «Спроба грати за їхніми правилами судочинства – це спроба посадити нас за стіл із наперсткарями. Якщо так, то ми цю гру одразу програємо. Не потрібно грати за правилами влади – потрібно міняти правила гри».

Адвокат переконаний, що «влада початково політизувала справу, коли призначила Венедіктову». «Якщо пам’ятаєте, вона одразу сказала, що підозру Стерненку в будь-якому разі буде винесено. Це навіть не політична справа – це політична війна. Нас примушують говорити про процесуальну справу Стерненка, щоби не говорили про право-політичну війну», – сказав він, виступаючи перед присутніми.

У суботу, 27 лютого, пройшла всеукраїнська акція протесту з вимогою звільнення Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами. Протестувальники вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

В Одесі 27 лютого кількакадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Протестували в Харкові, Чернівцях, Запоріжжі та інших містах.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.