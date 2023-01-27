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У Київ прибули аудитори США для перевірки використання військової допомоги

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Київ прибули аудитори США для перевірки використання військової допомоги
У Київ прибули аудитори США, щоб проконтролювати використання допомоги
фото з відкритих джерел

У Києві перебувають аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte

До Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються» - місія прибула на фоні корупційних скандалів у міноборони України. Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, пише СNN.

«Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні», – сказала на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату Нуланд.

Представниця Держдепу зазначила, що цього тижня у Києві перебувають аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte.

За даними СNN, її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль з нагляду, коли йдеться про підтримку України США. Адміністрація заявила, що вживаються заходи з контролю.

Цього тижня Державний департамент заявив, що їм «не відомо про участь будь-якої допомоги США» в корупційному скандалі в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Теги: президент партії Міноборони Вікторія Нуланд зброя

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