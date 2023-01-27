У Київ прибули аудитори США для перевірки використання військової допомоги

У Києві перебувають аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte

До Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються» - місія прибула на фоні корупційних скандалів у міноборони України. Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, пише СNN.

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«Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні», – сказала на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату Нуланд.

Представниця Держдепу зазначила, що цього тижня у Києві перебувають аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte.

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За даними СNN, її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль з нагляду, коли йдеться про підтримку України США. Адміністрація заявила, що вживаються заходи з контролю.

Цього тижня Державний департамент заявив, що їм «не відомо про участь будь-якої допомоги США» в корупційному скандалі в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.