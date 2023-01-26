Є апельсини і гранати – чим харчуються в армії, розповів військовий

Чим насправді годують захисників України

Якби військові мали реальні проблеми з їжею на фронті, то це питання було б одразу оприлюднено самими ж солдатами. Про це в коментарі УНН розповів підполковник ЗСУ Ігор Сєрков.

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«Питань немає, це я суто по своєму підрозділу кажу. Якби щось було не так, повірте, я б це питання порушив. Голодних об'єктивно немає, меню дуже різноманітне. У їжі бійців теж ніхто не обмежує, якщо не наївся, то йдеш і береш другу порцію, ніхто за руку тебе не візьме і нічого не відбере», – повідомив підполковник ЗСУ.

Сєрков розповів журналісту, що зовсім нещодавно повернувся з обіду і може розповісти, чим за фактом сьогодні годували військових.

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«У нас все прекрасно – я півгодини як з обіду, у нас і мандарини, і апельсини, і гранати, і картопля, і м'ясо, і печінка. Сніданок теж був хороший, порції нормальні, бійці наїдаються, жодних нарікань немає», - розповів він.

Раніше про те, що бійці ЗСУ повністю забезпечені харчуванням належної якості заявив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, харчування в армії реалізовується успішно завдяки подоланню монополії постачальників, яка була присутня раніше.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.