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Виробник Bayraktar подарував українським військовим ще два безпілотники 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Виробник Bayraktar подарував українським військовим ще два безпілотники 
Безпілотників забагато не буває
wikimedia.org

Турецька компанія Baykar віддасть на потреби Збройних сил України два безпілотних літальних апарата (БПЛА) типу  TB2

Наявний в український військових парк відомих безпілотників Bayraktar збільшиться ще на дві одиниці БПЛА. Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства Оборони України, турецький виробник цієї техніки вирішив безкоштовно передати їх для потреб ЗСУ. 

«Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта.  Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи», – йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства Оборони.

Нагадаємо, що у грудні Верховна Рада України ратифікувала угоду з Туреччиною, яка дозволяє налагодити виробництво Bayraktar безпосередньо на території України.

Днями компанія Baykar протестувала бойовий дрон з українським мотором. Безпілотник-винищувач Bayraktar Kızılelma, оснащений двигуном від української компанії «Мотор Січ», успішно виконав перший повноцінний політ. 

Теги: Туреччина безпілотник Байрактар допомога ЗСУ

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