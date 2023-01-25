Байден офіційно оголосив про передачу Україні танків Abrams

Американський лідер також повідомив, що США оголосять про виділення додаткових ресурсів та засобів у наступні тижні та місяці

Байден підкреслив, що танки Abrams дуже складні в управлінні та експлуатації

Сполучені Штати Америки передадуть Україні 31 одиницю бойових танків Abrams M1. Про це стало відомо з виступу президента США Джо Байдена.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams», – заявив він.

Байден підкреслив, що танки Abrams дуже складні в управлінні та експлуатації, тому потрібно навчати персонал та забезпечити матеріально-технічне обслуговування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми будемо навчати українських військових цьому і якомога швидше почнемо це робити. Щоб поставити танки на поле бою знадобиться час і потрібно докласти зусиль, щоб українські військові були готові до їх експлуатації», – додав він.

Американський лідер також повідомив, що США оголосять про виділення додаткових ресурсів та засобів у наступні тижні та місяці.

M1 Abrams – це основний бойовий американський танк, що серійно випускається з 1980 року. Він стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та ряду близькосхідних держав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цей танк даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 тонн. В ньому започатковані низки новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.

Калібр і марка гармати в танку 105-мм M68A3, а починаючи з M1A1 вже йде 120-мм М256. Тип гармати нарізний (в M1A1 – гладкоствольний). Екіпаж – чотири осіб.

Фахівці зазначають, що рівень бронювання американської машини цілком можливо вважати кращим за Leopard 2A4.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

Варто зауважити, що ще тиждень тому у Пентагоні заявляли про те, що передача Україні Abrams не має сенсу, оскільки таку техніку важко обслуговувати.

Будь ласка, читайте текст після реклами