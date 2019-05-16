У НАБУ назвали абсурдним позов Розенблата проти Порошенка



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Борислав Розенблат позивається до Порошенка і Ситника

Новий позов Розенблата має політичний підтекст, зазначив Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник назвав абсурдним позов народного депутата Борислава Розенблата щодо відсутності у Президента повноважень з призначення очільника НАБУ.

Про це Ситник заявив журналістам, коментуючи позов, у якому депутат просить встановити відсутність у президента України Петра Порошенка повноважень щодо призначення директора НАБУ, визнання дій Ситника протиправними на цій посаді і відсутності у нього компетенції для виконання цих обов’язків.

«Після того, як з пана Розенблата була знята недоторканність, він дуже багато направив позовні заяви в суд. Деякі з них розглянуті, деякі – ні. Деякі з них дуже абсурдні, в тому числі і ця», – сказав Ситник.

За його словами, якщо вивчити законодавство, яке регламентує призначення директора НАБУ, то тут є конкурсний відбір, і указ президента про призначення директора НАБУ, який може бути скасований виключно з підстав, які зазначені в законодавстві.

«Тому тих причин, які ви зазначали, таких підстав в законі немає, тому цей позов, такий, з певним політичним підтекстом», – сказав Ситник.

15 травня в Окружному адміністративному суді Києва підтвердили, що до суду надійшов позов народного депутата Борислава Розенблата до президента України Петра Порошенка та директора НАБУ Артема Ситника. Позивач просить суд встановити відсутність у Президента України повноважень щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України. Також Розенблат просить суд встановити відсутність компетенції в Ситника щодо виконання обов’язків директора НАБУ та визнання протиправними його дій на цій посаді.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Джерело: Укрінформ